«تنفيذي الوفد»: الحزب يتحمل نفقات 6 محافظات فقط في انتخابات الهيئة العليا

قرر المكتب التنفيذي لحزب الوفد برئاسة الدكتور عبد السند يمامة، تحمل نفقات الانتقالات والإقامة لـ6 محافظات ليلة انتخابات الهيئة العليا، وهي «سوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر».

نفقات الانتقالات والإقامة

وكان الدكتور عبدالسند يمامة، أعلن عن قيام باقي رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية، وبعض أعضاء الهيئة العليا أكدوا تحمل نفقات الانتقالات والإقامة بمحافظاتهم المختلفة.

الحزب يغطي تكاليف المقر الرئيسي

وأكد رئيس الوفد، أن تكلفة انتقالات الأعضاء بالمحافظات الـ6 نحو 600 ألف جنيه ويتم عمل صندوق لها وجمع تبرعات لتغطية هذا المبلغ.

وأكد رئيس الوفد أيضا أن الحزب ملتزم بتكلفة يوم الانتخابات داخل المقر الرئيسي لأعضاء الجمعية العمومية.