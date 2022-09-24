العثور على جثة طفل حديث الولادة بسوهاج

أثارت لفافة ملونة على جانب الطريق فضول «زيدان» بمركز طهطا أثناء عودته للمنزل، خاصة مع خلو الطريق من المارة ليقترب منها ويتبين أنها «فوطة أطفال» تحمل داخلها جسمًا غريبًا، ليكتشف أنه طفل حديث الولادة داخلها لا تظهر عليه أي مظاهر حيوية، ليسرع بإبلاغ النجدة.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج من المدعو «زيدان ا ز ج» سن 45 عاما، حاصل على دبلوم صناعي، ويقيم بناحية دائرة المركز يفيد بعثوره علي جثة طفل لقيط حديث الولادة على جانب الطريق بذات الناحية.

قوات الأمن تنتقل للموقع

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث وبالإنتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر يرتدي ملابسه وملفوف بفوطة أطفال يبلغ من العمر حوالي يومان ومربوط الحبل السري، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفي طهطا العام تحت تصرف الجهات المختصة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ومعرفة ملابساتها، كما تم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.