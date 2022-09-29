ضبط سيدة بعد استغاثة طفل في بورسعيد.. تعدت عليه بالضرب

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تداولته إحدى الصفحات على منصّات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بشأن استغاثة أحد الأطفال، يقيم في منزل عمته، وتعذّبه في بورسعيد.

وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد الطفل المشار إليه 5 سنوات، وتبين إقامته لدى «عمته - مقيمة بدائرة قسم شرطة الجنوب أول ببورسعيد»، وتبين وجود آثار ضرب وحروق في قدمي الطفل، وبمناقشته أفاد بقيام عمته بإحداث إصابته، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة بغرض تأديبه.

ضبط طالب يتاجر في الألعاب النارية

وفي الإسماعيلية ضبطت أجهزة الأمن طالبا بتهمة الاتجار في الألعاب النارية، وعرضها على «فيس بوك»، وتداول منشور بعرض ألعاب نارية للبيع، وتبين إقامة الطالب بدائرة قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشار إليه بدائرة القسم محل إقامته وبحوزته 209 قطع ألعاب نارية مختلفة الأنواع، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ضبط 3 باعة جائلين في مترو الأنفاق

وضبط 3 باعة جائلين عقب تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على «فيس بوك»، يظهر خلاله بعض الباعة الجائلين يعرضون سلعا على المواطنين داخل عربات قطار مترو الأنفاق، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.