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التعرف على جثة طفل بعد انتشاله من النيل في الوارق: متغيب من يومين

كتب:

جيهان عبد العزيز ومحمد سعيد الشماع
03:14 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
جثة - صورة أرشيفية

جثة - صورة أرشيفية

تعرف أحد المواطنين على الجثة المجهولة لشاب كان قد انتشله رجال الإنقاذ النهري مؤخراً من نهر النيل في الوراق، أكّد الشخص أن الجثمان المجهول لنجله الذي خرج من منزله يوم 24 الماضي ولم يعود إلى المنزل مرة أخرى وأنه لم يحرر محضراً بغيابه.

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وكان قسم شرطة الوراق قد تلقى إخطاراً قبل يومين بشأن وجود جثة طافية بنهر النيل أمام منطقة «القللي» بدائرة القسم، وتمكن الإنقاذ النهري من انتشالها وتبين لشاب «مجهول الهوية» في العقد الثاني من العمر والجثة حديثة الوفاة.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وأمر كل اللواء هشام أبو النصر مدير الأمن واللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث بسرعة التحريات لكشف ملابسات والواقعة والتعرف على هويته.

والد الشاب الغارق يتعرف على ابنه

وحضر إلى ديوان القسم مواطن يعمل حداد مسلح، عمره 43 سنة، ومقيم في إمبابة، وأبلغ بتعرفه علي الجثمان وقرر أنَّه لابنه البالغ من العمر 13 سنة طالب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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