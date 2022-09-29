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جوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية

كتب:

محمد أيمن سالم
06:52 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
أنطونيو جوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة

أنطونيو جوتيريش - الأمين العام للأمم المتحدة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة ملتزمة بسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية، واستفتاءات الضم الروسية في أوكرانيا غير شرعية.

غوتيريش: الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير شرعي

وأوضح «جوتيريش» أن أي قرار بضم الأراضي الأوكرانية إلى الاتحاد الروسي هو قرار بلا قيمة، والاستيلاء على الأراضي بالقوة غير شرعي، وفقا لخبر عاجل عرضته قناة «العربية».

 

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