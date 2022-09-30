«حياة كريمة»: تسديد المصروفات الدراسية للطلاب غير القادرين في 7 محافظات

تواصل مؤسسة حياة كريمة، انتشارها في المحافظات ضمن فاعليات مبادرة «راجعين نتعلم»، وتوجهت فرق من المؤسسة، إلى 7 محافظات، وهي: «كفر الشيخ، الإسماعيلية، الوادي الجديد، الإسكندرية، المنوفية، الشرقية، والأقصر» لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجًا بسداد المصروفات الدراسية، فضلًا عن توفير المستلزمات المدرسية لأبنائهم.

مبادرة «راجعين نتعلم»

وأعلنت «حياة كريمة» أن مبادرة «راجعين نتعلم» تأتي في إطار ايصال الدعم للأسر الأكثر احتياجا بكافة محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن المبادرة مستمرة بصفة يومية للوصول لمستحقي الدعم.

توزيع المستلزمات المدرسية

وأشارت المؤسسة إلى أن فرحة الأطفال خلال توزيع المستلزمات المدرسية عليهم من أكثر الأمور التي أسعدت فريق المؤسسة، إذ تم توزيع مئات الشنط والمستلزمات المدرسية على طلاب المرحلة الابتدائية، والإعدادية في احتفاليات كانت الفرحة عنوانها، مؤكدة أن المبادرة تأتي ضمن خطة المؤسسة للتنمية الشاملة في محافظات مصر، وفي إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

40 ألف طالب مستفيد

يذكر أن مؤسسة حياة كريمة أعلنت أن مبادرة «راجعين نتعلم» تستهدف توفير المستلزمات وسداد المصروفات المدرسية لأبناء الأسر الأكثر احتياجا بإجمالي 40 ألف طالب في 25 محافظة، موضحة أنه يجري دفع المصروفات المدرسية لـ 20 ألف طالب من غير القادرين على دفع المصروفات، بالإضافة إلى تسليم مستلزمات الدراسة إلى 20 ألف طالب من الفئات المعفاة قانونًا من سداد المصروفات المدرسية.