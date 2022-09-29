تشييع جثمان «صيدلي حلوان» بمسقط رأسه في المنوفية (صور) 

شيع الآلاف من أهالي قرية منشأة ناصر التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، جثمان الصيدلي ولاء زايد الذي توفى نتيجة سقوطه من الطابق الخامس في مدينة حلوان بالقاهرة، عقب استخراج تصريح الدفن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لدفنه بمسقط رأسه في المنوفية.

وودع أهالي القرية صيدلي حلوان بعبارة «لا إله إلا الله»، وسط تجمع هائل من أهالي القرية والقرى المجاورة، بالإضافة إلى صراخ وبكاء شديد من أسرة الصيدلي أثناء صلاة الجنازة عليه وتشييعه إلى مثواه الأخير.

حزن في القرية

وسادت حالة من الذهول والحزن الشديد على أهالي القرية والقرى المجاورة أثناء تشييع جثمان صيدلي حلوان إلى مثواه الأخير في مقابر القرية، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

انهيار أسرة «صيدلي حلوان»

وانهارت أسرة صيدلي حلوان خصوصًا والدته أثناء دفن ولدها الوحيد ما بين دموع وبكاء شديد على فقدان شاب لم يكمل العقد الرابع من عمره، داعية له بالرحمة والمغفرة.

القبض على زوجة الصيدلي وأسرتها

وكانت قوات الشرطة نجحت في القبض على زوجة صيدلي حلوان ووالديها و4 متهمين آخرين للتحقيق في ملابسات الواقعة، حيث أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.