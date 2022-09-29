شقيقة صيدلي حلوان تكشف سر رسالته الأخيرة قبل مصرعه.. «مراتي غدرت بيّ»

كشفت أسماء زايد شقيقة صيدلي حلوان، عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الصيدلي ولاء زايد قبل مصرعه وسقوطه من الطابق الخامس في منزله بمدينة حلوان، وانتقال قوات الشرطة إلى مكان الحادث، وتكثيف جهات التحقيق التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وهل الجريمة بها شبهة جنائية أم لا.

شقيقة «صيدلي حلوان»: كانت توجد خلافات عائلية بين ولاء وزوجته

قالت «زايد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن شقيقها بمجرد أن تزوج وهو يعاني من زوجته ووجود خلافات عائلية باستمرار مما جعله يطلقها مرتين وكان عازما على عدم استرجاعها مرة أخرى، ولكن عقب نزوله العيد الماضي ذهب لرؤية ابنه وهناك توسلت له باسترجاعها من أجل ابنها، وموافقتها على زواجه بثانية وتوسلت لوالدته لإقناعه بذلك وهو ما حدث إكراما لابنه.

شقيقة الصيدلي ولاء: زوجته وافقت على زواجه من أخرى

وتابعت «أسماء»، أنه بعد سفر ولاء بأسبوع طلب من والدته خطبته من إحدى الفتيات لحين رجوعه لعقد قرانه، ومنذ عدة أسابيع نزل شقيقها لتجهيز شقته وعقد قرانه على زوجته الثانية مع معرفة زوجته الأولى بالأمر دون اعتراض منها، وقبل سفره بثلاثة أيام إلى السعودية ذهب إلى زوجته الأولى وولده لدفع مصاريفه وتوديعهم قبل سفره.

وأوضحت «أسماء» أنها تفاجأت برسالة عبر «واتس آب» يستنجد بها شقيقها من زوجته ووالديها وأخبرها أن معهم بلطجية في المنزل لتهديده بطلاق زوجته الثانية وإمضائه على ممتلكاته، قائلا لها: «الحقوني مراتي غدرت بيا صحيت من النوم لقيت في الشقة مراتي ووالديها ومعاهم ناس بلطجية أول مرة أشوفهم»، وبمجرد أن علمت والدته ذهبت إليه مسرعة لتشاهده ساقطا من الطابق الخامس.