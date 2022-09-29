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وصول جثمان «صيدلي حلوان» إلى المنوفية لدفنه بمقابر أسرته (صور)

كتب:

إبراهيم الديهي وعصام علم الدين
07:26 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
وصول جثمان صيدلي حلوان

وصول جثمان صيدلي حلوان

استقبل أهالي قرية منشأة سلطان في محافظة المنوفية، جثمان صيدلي حلوان الدكتور ولاء زايد، والذي لقى مصرعه إثر سقوطه منزله، حيث تجمع العشرات من أهالي القرية وأهالي مركز الشهداء، لإلقاء النظرة الأخيرة على الجثمان، وإيصاله إلى مثواه الأخير.

توافد أهالي القرية على المدفن

جاء ذلك بعدما توافد أبناء القرية إلى مدفن عائلة صيدلي حلوان في وقت سابق، منتظرين وصوله بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتصريح من جهات التحقيق بدفن الجثمان. 

الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة

وأكد الدكتور أحمد قمر زوج شقيقة صيدلي حلوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على تصريح الدفن، موضحًا أنه سيتم تشييع الجثمان فور وصوله. 

وأكد عدد من أهالي منشاة سلطان، أن القرية هي مسقط رأس والد الدكتور ولاء زايد وفيها تم دُفن والده، وأن الفقيد عاش في مدينة الشهداء وسيتم تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير منها.

وسيطرت حالة من الحزن الشديد على أهالي محافظة المنوفية، بعد مصرع الدكتور ولاء زايد المعروف إعلاميًا باسم «صيدلي حلوان»، وتداولوا منشورات تحكي عن احترامه وحب الناس له.

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