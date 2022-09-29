انتشال جثة طفلة غرقت في بحر يوسف ببني سويف.. «الحالة الثانية خلال ساعات»

عثر أهالي عزبة خليل التابعة لمركز سمسطا جنوبي غربي محافظة بني سويف، اليوم الخميس، على جثة طفلة عمرها 5 سنوات، غرقت في مياه بحر يوسف، وجرى نقلها بسيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

بلاغ بعثور أهالي عزبة خليل على جثة طفلة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بعثور أهالي عزبة خليل التابعة لمركز سمسطا، على جثة طفلة تعرضت للغرق خلال لهوها سقطت في مياه بحر يوسف، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، ونُقلت جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن.

انزلقت قدمها بمياه بحر يوسف

وتبين من التحريات الأولية، غرق الطفلة «جنى. ه. م» 5 سنوات، خلال لهوها بالقرب من مياه بحر يوسف عقب خروجها من منزل أسرتها انزلقت قدماها وسقطت في المياه، ولقيت مصرعها غرقًا،وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.

يشار إلى أن تلك الواقعة تعد الحالة الثانية لغرق أطفال خلال 24 ساعة بمياه بحر يوسف في محافظة بني سويف بمركزي الفشن وسمسطا وجرى انتشال الطفلتين.