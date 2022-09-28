جهود مكثفة لانتشال جثة طفلة غرقت في مياه «بحر يوسف» ببني سويف

يكثف رجال قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف، من جهودهم للعثور على جثة طفلة غرقت أثناء لهوها بمياه بحر يوسف بقرية ميانة، مساء أمس.

وكانت طفلة عمرها 3 سنوات، لقيت مصرعها غرقًا، في مياه بحر يوسف، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بقرية ميانة التابعة لمركز أهناسيا المدينة غرب بني سويف، حيث ابتعدت عن أنظار المحيطين بها وسقطت في المياه.

بلاغ بغرق طلفله في مياه بحر يوسف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي، رئيس المباحث الجنائية، يفيد بغرق طفلة عمرها 3 سنوات في مياه بحر يوسف أمام قرية ميانه.

ووجّه مدير الأمن بسرعة انتقال قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الغرق والبحث عن الجثة وانتشالها، إلى جانب تشكيل فريق بحثي للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التحريات: الطفلة سقطت أثناء لهوها في المياه

وانتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة أهناسيا، برئاسة الرائد عمرو حسونة رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث.

وتبين من التحريات الأولية، غرق طفلة تدعى تالين محمد هاشم، تبلغ من العمر 3 سنوات، أثناء لهوها أمام منزل أسرتها.