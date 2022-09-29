انتشال جثة طفلة غرقت بمياه بحر يوسف في بني سويف.. كانت تلهو أمام منزلها

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف والأهالي من انتشال جثة طفلة، بعد مرور 24 ساعة من غرقها في مياه بحر يوسف أثناء لهوها أمام منزل أسرتها بقرية ميانة، التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف.

نقل جثة الطفلة إلى مشرحة مستشفى اهناسيا التخصصي

ونُقلت جثة الطفلة بسيارة إسعاف إلى المستشفى التخصصي في إهناسيا، وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، صرحت النيابة العامة بدفن الجثة وتسليمها إلى ذويها، وشيعت جنازتها وسط حالة من الحُزن الشديد كانت تنتاب جميع أفراد أسرتها وأهالي قريتها في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء إلى مثواها الأخير بمقابر أسرتها.

تفاصيل غرق طفلة في مياه بحر يوسف أثناء لهوها

تعود تفاصيل الواقعة إلي تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، يفيد غرق طفلة عمرها 3 سنوات، في مياه بحر يوسف أمام قرية ميانة التابعة لمركز إهناسيا المدينة غرب المحافظة، حيث وجه بسرعة توجيه رجال الإنقاذ النهري وانتشال جثة الطفلة.

وانتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث مركز شرطة اهناسيا، برئاسة الرائد عمرو حسونة رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث، وتبين من التحريات الأولية غرق الطفلة، تالين محمد هاشم، 3 سنوات، وأنها في أثناء لهوها أمام منزل أسرتها الكائن بالقرب من بحر يوسف، ابتعدت عن أنظار المحيطين بها سقطت في المياه قبل أن يتم إنتشال جثتها ونقلها إلى مستشفى إهناسيا التخصصي.