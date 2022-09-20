غرق طفلة وإصابة ابنة عمها عقب سقوطهما في ترعة بالبحيرة.. «كانوا بيلعبوا»

لقيت طفلة رضيعة مصرعها غرقا وأصيبت ابنة عمها، قبل قليل، إثر سقوطهما في ترعة أمام منزل الأسرة بقرية 1 في مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وجرى تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، يفيد مصرع طفلة غرقا وإصابة ابنة عمها إثر سقوطهما في ترعة أمام منزلهما بقرية 1 التابعة لمركز إدكو بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء لهوهما.

تحديد هوية الطفلتين

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع طفلة تدعى «كارما محمود عبد العاطي»، سنة ونصف، وجرى حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

نقل المصابة إلى العناية المركزة

فيما أصيبت ابنة عمها «رنا مصطفى عبد العاطي»، سنة ونصف، نتيجة سقوطها في الترعة، وجرى نقلها إلى غرفة العناية المركزة بذات المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.