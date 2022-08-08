العثور على جثة شاب غريق في مياه بحر يوسف بالفيوم

ملابس تنتفخ وتطفو أعلى مياه بحر يوسف بالقرب من كوبري قحافة في نطاق قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، أمام مطعم الطيب، جذبت أنظار المارة الذين تجمعوا حول البحر ليتفاجأوا بجثة شاب في العقد الثالث من العمر غارقاً في مياه البحر، حيث جذبوه إلى خارج المياه، وسط صدمة الجميع، وأبلغوا الشرطة التي هرعت على الفور إلى مكان العثور على الجثة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم استدعاء سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة.

بلاغ بالعثور على جثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بورود بلاغاً من أهالي قرية سنوفر، بالعثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، غارقاً في مياه بحر يوسف أسفل الطريق الدائري، أمام أحد المطاعم.

الشرطة تعاين الجثة

وعلى الفور، انتقل ضباط مركز شرطة الفيوم، برئاسة المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان العثور على الجثة بجوار بحر يوسف قرب الطريق الدائري، وتبينّ أنّها لشخص يدعى «علي إبراهيم.ع.ص»، 30 سنة، ومقيم قرية سنوفر، وتوفي إثر غرقه في المياه في ظروف غامضة.

انتشال جثة الغريق

وجرى انتشال الجثة، واستدعاء سيارة الإسعاف التي قامت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد وقت وأسباب الوفاة، وإيضاح هل هناك شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

غرق أم أنهى حياته

ويكثف ضباط مركز شرطة الفيوم، من جهودهم لكشف غموض العثور على الجثة، وتحديد هل اختل توازنه وغرق، أم أنهى حياته، أم هناك شبهة جنائية في الوفاة.

تحرير المحضر اللازم

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجثة، وظروف غرقها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.