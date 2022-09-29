اختيار عالم مصري رئيسا للجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام

اختارت الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام، والتي تضم 7 آلاف جراح من 70 دولة، خلال مؤتمرها السنوي والمنعقد حاليا في إسطنبول بدولة تركيا، العالم المصري الدكتور محمد عبدالوهاب، رئيسا لها في دورتها المقبلة، والتي تستمر لمدة عامين.

«عبدالوهاب» هو أستاذ جراحة الجهاز الهضمي والكبد، والمشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة، ويعتبر أول مصري وعربي وأفريقي يتولى رئاسة هذه الجمعية العالمية، وهو المنصب الذي كان مقصورا على جراحي أوروبا وأمريكا واليابان فقط.

عبدالوهاب: مصر تشهد تطورًا طبيًا كبيرًا

وقال عبدالوهاب، في تصريح لـ«الوطن» أنه ألقى كلمة أمام مجلس إدارة الجمعية عرض خلالها التطور الكبير الذي شهدته مصر في مجال جراحة الجهاز الهضمي وزراعة الكبد، كما تحدث عن إنجازات الدولة المصرية في مجال الصحة، وكذلك البنية الأساسية الطرق والنقل والاتصالات والكهرباء والطاقة.

استضافة مصر مؤتمر الجمعية في 2024

وأكد أن الأمن والاستقرار الذي تشهده مصر أدى إلى موافقة مجلس إدارة الجمعية بالإجماع على استضافة مصر لمؤتمرها القادم في عام 2024، الأمر الذي يؤكد ثقة المجتمع الدولي، وعودة مصر لدورها الريادي على المستوى الإقليمي والعالمي.

يذكر أن الجمعية العالمية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد والأورام من أهم وأقدم الجمعيات العالمية.

عبد الوهاب يقود فريق زراعة الكبد بالمنصورة

ويقود عبدالوهاب، فريق زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي، في جامعة المنصورة، منذ تأسيسه، حيث يشرف على إجراء حوالي 8 عمليات زراعة كبد شهريا بمعدل حالتين كل أسبوع، ويتم نقل الكبد من حي الى حي، ويصل عدد الحالات التي تمت زراعة كبد لها إلى حوالي 1000 حالة.