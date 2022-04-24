رئيس جامعة المنصورة يتفقد إنشاء مبنى زراعة الكبد.. تكلفته 460 مليون جنيه

قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن إنشاء مبنى زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي دخل في المراحل النهائية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبلغ حجم الدعم المقدم لاستكمال المشروع 460 مليون جنيه، وأنشئ على مساحة 800 متر مربع، ويضم 9 طوابق بقوة 60 سريرا، ‏وسيعمل على إجراء عدد كبير من عمليات زراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار.‏

جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة المنصورة لمبنى زراعة الكبد، بحضور الدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور محمد حجازي المدير التنفيذي للمراكز الطبية والمستشفيات، والدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد، والدكتور أمجد فؤاد رئيس أقسام الجراحة، والدكتور حلمي عزت مدير مركز جراحة الجهاز الهضمي.

عبد الباسط: فريق زراعة الكبد ساهم في القضاء على قوائم الانتظار

وأشاد الدكتور أشرف عبد الباسط، في بيان صحفي، بالجهد المبذول من فريق الأطباء بالمركز وفريق زراعة الكبد منذ إنشائه وحتى الآن في إجراء عدد كبير من العمليات للمصريين وغير المصريين، في فترة وجيزة مما ساهم في القضاء على قوائم الانتظار، مضيفاً أن جهد هذا الفريق ساهم في الارتقاء بمكانة جامعة المنصورة محليا وإقليميا وعالميا، ونتيجة هذا الجهد والسمعة العالمية يتم حاليا الانتهاء من مبنى زراعة الكبد.

وقال الدكتور محمد عبد الوهاب، إن الوصول إلى عملية زراعة الكبد رقم 910 ليس سهلا، ويعد من أكبر أرقام عمليات زراعة الكبد التي تم إجراؤها، حيث تضمن فريق العمل أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين واستشاريين في تخصصات زراعة الكبد والتخدير والباطنة والأشعة وتحليل الأنسجة، مما يعكس تكامل العمل بين مختلف التخصصات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمي.

عبد الوهاب: إجراء فريق العمل لـ8 عمليات زراعة كبد شهريا

وأضاف «عبد الوهاب»، أن المركز يخدم المرضى من كافة محافظات مصر ومن دول ليبيا وفلسطين والعراق واليمن وسوريا والأردن والسودان والسنغال، حيث أجرى فريق زراعة الكبد للمركز 55 عملية لمرضى غير مصريين.

ولفت الانتباه إلى معاملة الدولة المصرية للمرضى من الدول العربية التي تعاني من مشاكل سياسية معاملة المرضى المصريين في تكلفة إجراء العملية، وصرح بإجراء فريق العمل بالمركز 8 عمليات زراعة كبد شهريا، مما ساهم في القضاء على قوائم الانتظار من المرضى، حيث تتحمل الدولة تكلفة إجرائهم للعملية.

وأكد أن نسب نجاح العمليات بلغت 90%، ونشر فريق زراعة الكبد بالمركز 20 بحثا في هذا التخصص في دوريات علمية، ونوه بأنه يجري حاليا تجهيز مبنى زراعة الكبد بجامعة المنصورة وافتتاحه في 30 يونيو من العام الجاري بميزانية نصف مليار جنيه.

ومن جهة أخرى، افتتح رئيس الجامعة تطوير وحدات طبية بالمركز تشمل افتتاح تطوير الجناح الاقتصادي ومركز التدريب لمناظير جراحات الجهاز الهضمي، ووحدات التكييف المركزي الجديدة.

تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين

وقال الدكتور حلمي عزت، إن الافتتاحات الجديدة تأتي في إطار تطوير الخدمات الطبية بالمركز وتقديمها على أعلى مستوى، حيث تم افتتاح تطوير الجناح الاقتصادي ومركز التدريب لمناظير جراحات الجهاز الهضمي، ووحدات التكييف المركزي الجديدة.

وأضاف أن المركز يخدم المرضى من كافة محافظات مصر، مما ساهم في القضاء على قوائم الانتظار من المرضى، كما يقدم المركز خدمات تعليمية وتدريبية لأطباء البورد العربي، ونوه بتضمن فريق العمل بالمركز لأساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين واستشاريين في تخصصات زراعة الكبد والتخدير والباطنة والأشعة وتحليل الأنسجة، مما يعكس تكامل العمل بين مختلف التخصصات الطبية بمركز جراحة الجهاز الهضمي.