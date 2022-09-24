«الأعلى للثقافة» عن جائزة المبدع الصغير: الأطفال سعداء بتقدير مواهبهم

قال الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، إن جائزة المبدع الصغير تكريم للأطفال الموهوبين وأصحاب المواهب، لافتا إلى أن الأطفال وأولياء أمورهم كانوا سعداء خلال الاحتفالية؛ لأنهم شعروا بأن هناك تقديرًا لمواهبهم، إضافة إلى أن الجائزة تعطى للأطفال في الفئة العمرية ما بين 5 إلى 18 عامًا.

الاحتفالية الثانية لجائزة المبدع الصغير

وأوضح «عزمي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية شيرين عفت، المذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة خصصت جائزة المبدع الصغير بداية من العام الماضي، وأمس الأول كانت الاحتفالية الثانية، وشملت عددًا من التغييرات مقارنة بالعام الماضي؛ منها أنه تمت مضاعفة أعداد الفائزين بالجائزة من 18 لـ 32 فائزًا: «لاحظنا العام الماضي أن الفروق بين الأطفال الفائزين الذين لم يحالفهم الحظ كانت طفيفة جدًا» .

التقديم للدورة الثالثة لجائزة المبدع الصغير

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة أن التقديم للدورة الثالثة لجائزة المبدع الصغير يكون خلال شهر من الآن، ويجري الإعلان عنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات وصفحات الوزارة الرسمية.

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في الثالثة عصرًا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.