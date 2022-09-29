أميرة سليم: الفن والموسيقى «لغة عالمية» ليس لها حدود

قالت أميرة سليم، السوبرانو العالمية، إن ظهورها في حفل نقل المومياوات الملكية تضمن اختيارها فستان خاص يعكس عراقة الدولة المصرية، وجرى التباحث بشكل كبير حوله قبل ظهورها به، مضيفة: «كان لازم الفستان يظهر بشكل معبدي، والفستان مهم جدا بالنسبة ليا».

لا أحد كان يتوقع نجاح الحفل

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه لا أحد كان يتوقع نجاح حفل نقل الممياوات الملكية، مشيره إلى أن الفن والموسيقى لغات عالمية ليس لهما حدود.

استخدام أدوات الموسيقى الكلاسيكية

واستطردت: «أي إنسان مهما كانت جنسيته أو ثقافته هيتعرف على الموسيقي ويفهمها وبعدين يحسها، وده اللي حصل في موكب نقل الممياوات، وهشام نزيه قدر يتعامل مع الأوركسترا في الهيرموني بشكل غربي وبالآت غربية، وطعمها بالآلات بتاعتنا المصرية اللي بتحتفظ بهويتنا، وده بعد ما طورها بأدوات الموسيقى الكلاسيكية».

وأوضحت أن الأوبرا ليست بعيده أو غريبة عن المجتمع المصري بشكل كبير: «هشام نزيه قدم عملا مهما في حدث وطني وتاريخي مهم جدا».

وتابعت: «جميع طاقم العمل سعى إلى إظهار أفضل ما لديهم، حتى جاءت ردود الفعل مواكبة لما جرى تقديمه في حفل نقل المومياوات الملكية».