ختام احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد بأنشودة «بارك بلادي»

وسط حضور عدد من المسؤولين ورجال الدين، احتفلت الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد، والذي أقيم اليوم في كنيسة قصر الدوبارة بالتحرير، وترأسه الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، وسط إجراءات احترازية مكثفة، وانتهى الاحتفال بعزف ترانيم ختامية بدأت بـ«بارك بلادي وأرسل لنا المطر».

حضور كبير في عيد الميلاد

وحضر الاحتفال أحمد الأنصاري، أمين رئاسة الجمهورية، وذلك لتقديم التهنئة بالنيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما حضر عدد من الوزراء وأعضاء البرلمان وسفراء الدول العربية.

وقدم الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الشكر إلي كل من حضر لتقديم التهنئة، إذ شكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تقدم بالشكر إلي رئيس مجلس النواب والذي أرسل المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب لتقديم التهنئة.

وشكر الدكتور أندريه زكي، شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي أرسل الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، كما شكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث أرسل الدكتور نور عبد الوارث لتقديم التهنئة، وشكر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على حضوره لتقديم التهنئة.

رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بالرئيس السيسي

وأكد رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في كلمته خلال الاحتفال، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احدث تغييرا كبيرا وملحوظا في البلاد، وشكره على دعمه الواضح لذوي الهمم.

وأوضح الدكتور أندريه زكي أن عظمة مصر تجلت في احتفالية نقل المومياوات، موجها الشكر للرئيس على تخصيص قطعة أرض لبناء الكنيسة الإنجيلية، كما تطرق للحديث عن لقاحات كورونا وأنها من عطايا الله يجب على الجميع الحصول عليها للحماية من فيروس كورونا.

من جانبه، أشار القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، إلى أن مصر بلاد مقدسة مثل القدس، وذلك لأن السيد المسيح نزل بأرضها، كما أن مصر تحظى بأمن وأمان واستقرار.