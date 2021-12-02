هايدي موسى: سعيدة بأداء أنشودة حتشبسوت في احتفالية طريق الكباش (فيديو)

سلط برنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الخميس، الضوء على القنوات والوكالات العالمية التي تحدثت بانبهار عن حفل طريق الكباش بمدينة الأقصر، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته الخميس الماضي.

منى الشاذلي: العالم كله اتكلم عن الأقصر

وعلقت الإعلامية منى الشاذلي على التقرير قائلة: «العالم كله، كل نشرات الأخبار في العالم كانت بتتكلم عن الأقصر، مفيش فقرة إخبارية أو موجز أنباء بأي لغة وبأي لهجة إلا لما أشار وباهتمام بهذا الحدث، إيطاليون فرنسيون يابانيون مكسيكيون أمريكان استراليون، كل الجنسيات كل نشرات الأخبار، كلها كانت بتتكلم عن حدث الأقصر».

هايدي موسى: شخصية حتشبسوت ملهمة للرجال

من جانبها قالت الفنانة هايدي موسى، خلال استضافتها بالبرنامج عن «سعيدة لاختياري لأداء أنشودة حتشبسوت لكونها امرأة قوية وقادت مصر في فترة صعبة، وكان هناك العديد الذين حاولوا محاربتها، كما أنها كانت شخصية ملهمة للرجال والسيدات».

«موسى»: المايسترو نادر عباسي وثق في موهبتي

وقدمت الشكر للمايسترو نادر عباسي، الذي اختارها لتقديم هذه الملحمة الموسيقية الرائعة قائلة: «كل الشكر للمايسترو نادر عباسي الذى وثق فى موهبتي، خاصة أنها المرة الأولى التي أقدم فيها الغناء الأوبرالي والمصري القديم، وأتمنى أن يكون الجمهور قد سعد بأدائي».

وشهدت الاحتفالية أوبريت غنائي مدته 26 دقيقة، يمزج بين أنشودة آمون وأنشودة حتشبسوت وأغنية «الأقصر بلدنا بلد سواح»، أعاد توزيعه المايسترو نادر عباسي، والفنان أحمد الموجي، ويشارك فيه الفنان وائل الفشني والفنانة شهد، كما سيقدم محمد حماقي فقرة خاصة يُهدي فيها أغنية خاصة لمصر، وتنطلق في سماء الأقصر بالونات ومراكب وذهبية، تحمل شعار الأقصر.