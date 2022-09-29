حقيقة انتهاء نجاة الصغيرة من تسجيل ميني ألبوم جديد

نفى الموسيقار سامي الحفناوي، ما تردد على مدار الأيام القليلة المُقبلة، بشأن انتهاء نجاة الصغيرة، ميني ألبوم جديد، ليشهد عودتها بعد سنواتٍ طويلة من الغياب، مؤكدًا أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

موعد تسجيل ميني ألبوم لم يُحدد بعد

قال الموسيقار سامي الحفناوي، لـ«الوطن»، إنه لا زال في مرحلة التحضيرات على المشروع الغنائي الجديد الذي سيجمعه بالفنانة نجاة الصغيرة، إذ أنه لم يتحدد بعد موعد تسجيل الأغنيات، وكذلك موعد طرحها.

يذكر أن آخر ظهور صوتي لنجاة الصغيرة كان من خلال مداخلة هاتفية عام 2014، مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «هنا العاصمة»، أثناء وجودها في مدينة هامبورج الألمانية، وخلال المقابلة تمت إذاعة أغنية «من سماكي».

تفاصيل أحدث نجاة الصغيرة.. كل الكلام

وطرحت نجاة الصغيرة عام 2017، أغنية بعنوان «كل الكلام»، حملت توقيع الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الأمير خالد بن فهد بن عبد العزيز، وتوزيع يحيى الموجي، كانت سجلتها منذ 15 عاما، وأسكنتها الادراج، وقدم الأغنية في ذلك الوقت، الموسيقار يحيى الموجي.