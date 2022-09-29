السبكي: عرض مسرحية «أنستونا» لـ دنيا سمير غانم 20 أكتوبر المقبل

كشف المنتج محمد أحمد السبكي، عن موعد عرض مسرحية «أنستونا»، للفنانة دنيا سمير غانم، التي تقدم من خلاله أول عمل مسرحي لها، من إخراج خالد جلال.

السبكي يكشف موعد عرض مسرحية دنيا سمير غانم

نشر المنتج محمد أحمد السبكي، عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بوستر المسرحية، معلقا عليها: «أنستونا ابتداءً من الخميس 20 أكتوبر بإذن الله، إنتاج محمد أحمد السبكي، ومن تأليف كريم سامي- أحمد عبد الوهاب، وإخراج: خالد جلال، على مسرح أوبرا هاوس جامعة مصر في مدينة السادس من أكتوبر».

دنيا سمير غانم تعيش حالة من الانتعاشة الفنية

وفي سياق أخر تعيش الفنانة دنيا سمير غانم، حالة من الانتعاشة الفنية، حيث تحقق نجاح كبير من خلال عرض فيلم «تسليم أهالي»، الذي يعرض في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي، والتي تدور أحداثها في إطار كوميدي، وخلال حفل زفاف والده على والدتها، يكتشف خليل وزاهية سرًا خطيرًا يقلب حياتهما رأسًا على عقب خلال رحلة مليئة بالمفارقات الغير متوقعة.

ويشارك في بطولة الفيلم دنيا سمير غانم، هشام ماجد، دلال عبد العزيز، بيؤمي فؤاد، عبد الله مشرف، محمد أوتاكا، محمد حسني، أحمد فتحي، عمرو وهبة، جورج عزمي، محمد ممدوح، سيمر غانم، ومن تأليف شريف نجيب، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

أغنية نحنوع لدنيا سمير غانم

وطرحت مؤخرا دنيا سمير غانم، أغنية جديدة «نحنوح»، عبر قناته الرسمية علي موقع الفيديوهات «يوتيوب»، حيث حققت أكثر من مليون و800 ألف مشاهدة.