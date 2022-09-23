أحمد السبكي يكشف عن بوستر مسرحية «أنستونا» لـ دنيا سمير غانم: «قريبا»

كشف المنتج أحمد السبكي عن البوستر الرسمي لمسرحيته الجديدة «أنستونا» التي تقوم ببطولتها الفنانة دنيا سمير غانم، وذلك عبر حسابه على «إنستجرام».

ونشر «السبكي» بوستر «أنستونا»، وظهرت عليه الفنانة دنيا سمير غانم بمفردها وهي ترتدى فستانا طويلا باللون الفضي، معلقا: «انتظروا مسرحية أنستونا لدنيا سمير غانم.. قريبا».

بوستر مسرحية أنستونا

وقال أحمد السبكي إن المسرحية من إنتاج محمد أحمد السبكي، وتأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال.. وتفاعل الجمهور مع البوستر بشكل كبير من خلال التعليقات.

يذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم، قدمت مؤخرا فيلم «تسليم أهالي» بجانب عدد كبير من الفنانين منهم هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز وعبدالله مشرف ولوسي وعمرو وهبه ومحمد أوتاكا، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

وظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، مساء الأربعاء الماضي، في مهرجان القاهرة للدراما، لتسلم تكريم والديها الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز.