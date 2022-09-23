رامي رضوان لـ دنيا سمير غانم: «أجمل واحدة في مهرجان القاهرة للدراما»

تغزل الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، في زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بعد انتهاء حفل مهرجان القاهرة للدراما فى دورته الأولى، قائلًا: «أجمل وأحلي واحدة في المهرجان مش عشان مراتي».

سعيدة بتكريم والدي ووالدتي في المهرجان

وقالت دنيا سمير غانم: «المهرجان في دورته الأولى شئ عظيم وبشكر النجم يحيى الفخرانى على مجهوده الفظيع، وانبسطت جدًا بتكريم والدي ووالدتي، وإن الناس كلها فاكراهم وفي أي مهرجان كبير أو صغير فاكرينهم وبيكرموهم».

أعمالها القادمة

وعن أعمالها القادمة، قالت دنيا سمير غانم: «مركزة في المسرح دلوقتى لأن أول مرة اشتغل مسرح، والعرض هيبقى فى أكتوبر، وفيه مجموعة حلوة من الفنانين فى المسرحية وبدور دلوقتى على ورق لشهر رمضان وإن شاء الله هلاقى ورق حلو».

وأقيمت الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما بقاعة المنارة للمؤتمرات، وتولى رئاسة الدورة الأولى الفنان القدير يحيي الفخراني وتولت المخرجة إنعام محمد علي رئاسة لجنة تحكيم اختيار الفائزين بجوائز المهرجان والتي بلغت 14 جائزة.