سكاي نيوز: أوكرانيا تعلن استعادة مدينة كوبيانسك بالكامل من الجيش الروسي

أعلنت القوات الأوكرانية استعادتها بالكامل مدينة كوبيانسك من الجيش الروسي في شمال شرقي البلاد، حسب خبر عاجل بثته قناة «سكاي نيوز» عربية الإخبارية.

نجاح الاستفتاءات وإنكار أوكراني

وأكدت روسيا الاتحادية نجاح الاستفتاءات الشعبية في الأقاليم الأربعة التي حصلت عليها من دولة أوكرانيا منذ بداية الحرب في نهاية فبراير 2022، ويلقي الرئيس فلاديمير بوتين، غدا، خطابا مهما بعد الاستفتاءات في ظل عدم اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بما فعلته روسيا ورؤية أوكرانيا ضرورة استعادة هذه الأقاليم التي تراها محتلة.

عقوبات وقطع الغاز

وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا الاتحادية متمثلة في منع توريد قطع غيار الأسلحة إلى روسيا ومنعها من استخدام نظام سويفت للبنوك، ما جعل روسيا تعمل على قطع الغاز الروسي الذي تحصل عليه أوروبا مما أضر باقتصاديات دول الاتحاد الأوروبي، وتدخل الاتحاد الأوروبي لتقديم مساعدات عسكرية ومالية لأوكرانيا بـ 10 مليارات يورو بجانب تأكيد مستمر من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر مقدم مساعدات لأوكرانيا.