عاجل.. روسيا تمدد القيود على منع تحويل الأموال للخارج

أعلن البنك المركزي الروسي تمديد القيود على تحويل الأموال للخارج حتى 31 مارس 2023، وبهذا يكون تمديد القيود ممتد لمدة عام منذ بداية اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في نهاية فبراير، وفق ما أوردت قناة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

عقوبات اقتصادية أمريكية وأوروبية على روسيا

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على روسيا الاتحادية بعد دخولها الحرب ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، متمثلة في منع التصدير لروسيا خاصة قطع غيار الأسلحة مع منع استخدام نظام سويفت لتحويل الأموال عبر البنوك، والذي عملت روسيا على إيجاد بديل له وقطع خط الغاز الموصل لأوروبا.

طلب التعبئة العامة في روسيا

وبدأت الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير، واستولت القوات الروسية على 4 أقاليم من أوكرانيا بجانب السيطرة على المحطة النووية الأكبر في أوروبا «زاباروجيا»، والتي رجحت كفة الحرب لصالح روسيا، التي طلبت إمدادات أوسع من خلال إعلان حالة التعبئة العامة لضم 300 ألف مقاتل، مع فرض عقوبات قاسية على أي شخص يرفض التعبئة العامة.