الكرملين: مراسم ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا غدا بحضور بوتين

أعلنت روسيا، إقامة مراسم ضم 4 مناطق أوكرانية إلى موسكو، غدا الجمعة، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن مراسم التوقيع على معاهدات انضمام الأراضي الأوكرانية الـ4 إلى روسيا، ستقام غدا الجمعىة في الكرملين وبحضور الرئيس بوتين، وفقا لما أوردته قناة «روسيا اليوم».

حضور بوتين لتوقيع انضمام الأراضي الجديدة

وكشف «بيسكوف» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أنه غدًا في تمام الساعة 15:00 «بتوقيت موسكو» في قصر الكرملين، في قاعة سانت جورج، ستقام مراسم توقيع اتفاقيات بشأن انضمام مناطق جديدة إلى كيان الاتحاد الروسي، لافتا إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين سيلقي خطابا مهما بمناسبة ذلك الحدث.

وكان وصل قادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا وخيرسون أمس الأربعاء إلى موسكو؛ للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لاستكمال الإجراءات القانونية لتصبح تلك المناطق جزءا لا يتجزأ من روسيا.

تأييد أغلبية الأصوات من أجل الانضمام إلى روسيا

يشار إلى أنه في 23-27 سبتمبر، أجري استفتاء في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومنطقة خيرسون ومنطقة زابوروجيا، وأسفر الاستفتاء عن موافقة أغلبية سكان هذه الأراضي للانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وعقب ظهور نتيجة الاستفتاء، أرسل قادة تلك المناطق نداءا رسميا إلى موسكو لقبول الانضمام إلى روسيا، لتصبح هذ الأراضي جزء لا يتجزأ من روسيا.