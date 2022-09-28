واشنطن تناشد مواطنيها مغادرة روسيا.. وتحذر من استدعائهم للخدمة العسكرية

ناشدت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بموسكو رعاياها جميعًا في روسيا «ضرورة مغادرة البلاد فورًا وعلى نحو عاجل»، جاء ذلك عقب تصاعد الوضع بين البلدين بالتزامن مع الحرب على أوكرانيا، وفق بيان رسمي للصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية.

تحذير أمريكي للمواطنين مزدوجي الجنسية

وحذر البيان الأمريكيين من أنَّ السلطات الروسية قد تستدعي المواطنين الأمريكيين الذين لديهم جنسية مزدوجة روسية وأمريكية إلى الخدمة العسكرية، وذلك ضمن قرار التعبئة الجزئية التي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي.

تهديد باستخدام السلاح النووي

وقال بوتين في خطاب له إنَّه سيستخدم «كل الوسائل المتاحة لنا»، بل إنَّه سيثير شبح الأسلحة النووية، معتبرًا أنَّ «وحدة أراضي روسيا» معرضة للخطر.