حملات التطهير تعيد نقاء مياه النيل بدسوق.. ومواطنون: «رايقة وياريت تستمر»

حملات كثيرة انطلقت لتنظيف مياه نهر النيل بمدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ، إلا أن الحملة التي جرى تنفيذها أمس لاقت قبولا لدى المواطنين الذين عبّروا عن فرحتهم بحملات تطهير نهر النيل، بكلمات أغنية العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ «يا حلو يا أسمر»، والتي تُنفذها مؤسسة شباب بتحب مصر، تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري.

«النيل بقى حاجة تانية، المياه صافية ورايقة بعد التطهير والتنظيف»، هكذا أعرب المواطنون عن بالغ سعادتهم بحملات تطهير نهر النيل حفاظًا عليه من الملوثات البيئية، باعتباره شريان الحياة، للمصريين جميعاً على مر العصور.

تطهير نهر النيل من المخلفات

لم تكن هي المرة الأولى التي تنطلق حملات لتنظيف مياه نهر النيل بمدينة دسوق، لكنها الحملة الأكبر التي قادتها هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ليتعاون معها عدد كبير من الأهالي وفق حديث المتولي عبد السلام، أحد أهالي دسوق، لـ«الوطن»: «الحملة المرة دي مختلفة، برغم وجود حملات تطهير نهر النيل من المخلفات أسعدت أهالي دسوق خاصة بعد تراكم المخلفات البشرية في مجرى النهر خلال الفترة الماضية، ما تسبب في تشويه الصورة الجمالية التي كانت تجذب أنظار جميع زوار المدينة، لكن الحملة دي شاركت فيها هيام الطباخ وقادتها ولقينا نتايج حلوة».

نقاء مياه النيل بعد حملة التطهير، كان دافعا لمطالبة أهالي دسوق بالمزيد من الحملات وفق علي سعيد، أحد أهالي دسوق: «ياريت يكون فيه حملات علطول للحد من التلوث والحفاظ على نهر النيل كمصدر أساسي للحياة في مصر».

إطلاق حملات توعية للحفاظ على نهر النيل من التلوث وتوقيع غرامات فورية على من يلقي المخلفات في النهر، إجراءات ضرورية اتخذتها الجهات المعنية للحد من تلوث نهر النيل بحسب رفيق سليمان، أحد أهالي دسوق، مطالبًا باستمرار حملات التطهير، وتوعية المواطنين بكيفية الحفاظ عليه، وكذلك إطلاق ندوات إرشادية لطلاب المدارس والجامعات بالمحافظة على نهر النيل من التلوث.

مؤسسة شباب بتحب مصر

وكان نهر النيل بدسوق، بمحافظة كفر الشيخ، شهد حملة تطهير تُنفذها مؤسسة شباب بتحب مصر، تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والموارد المائية والري، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية، وجمعية الهلال الأحمر بكفر الشيخ، وبمشاركة 70 متطوعاً من الهلال الأحمر، و5 لانشات.