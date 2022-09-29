البطاطس المقلية.. كلمة السر للنجاة من 111 مجاعة أوروبية  

في شوارع هولندا تنتشر رائحة البطاطس المقلية، إذ تعد إحدى الوجبات الأساسية مثل الخبز في مصر والدول العربية، فهي ليست مجرد أكله شعبية ولكن لها تاريخ كبير.

هولندا من أفضل الدول في مستويات المعيشة

وتعتبر هولندا ثاني أكبر مصدر زراعي على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، والأولى في تصدير وإنتاج محصول البطاطس.

وبسبب البطاطس أصبحت هولندا من أفضل الدول في مستويات المعيشة، بالإضافة إلى أن ألمانيا خاضت حروبها وانتصرت بفضل البطاطس، وتكون الاتحاد السوفيتي بفضل البطاطس، وفقا لبرنامج «مصر تستطيع» المذاع على فضائية «DMC».

النجاة من 111 مجاعة مرت بها أوروبا

وغيرت البطاطس مجرى التاريخ في أوروبا بالكامل، حيث كانت البطاطس هي السر في النجاة من 111 مجاعة مرت بها أوروبا في الفترة ما بين 1371 وحتى 1791، وكانت مجاعات قاسية أسفرت عن أعداد كبيرة من الضحايا تقدر بالملايين، إذ خسرت إنجلترا 10% من سكانها في عام من أعوام المجاعات.

سر البطاطس في إنقاذ شعوب أوروبا

وكانت الدول الأوروبية والشرق الأوسط الدول تزرع الحبوب مثل القمح والذرة والشوفان وكانت أسيا تزرع الأرز، والحبوب تتطلب ظروف بيئية خاصة من حيث درجات الحرارة والمياه، وكان من الصعب وجودها في أوروبا في هذه الفترة.

وفي ذلك الوقت كانت تزرع البطاطس في جنوب أمريكا، ووجد الشعب الأوروبي أن هناك أنواعا من البطاطس تتناسب مع ظروفهم البيئية مع إنتاجها لكميات أكبر من الطعام وبمجهود أقل في الزراعة، وبعد دخول البطاطس لأوروبا انتهت المجاعات وبدأت ايرلندا تتقدم اقتصاديا وأصبحت الدولة الأغني في 1754 بالإضافة للتزايد السكاني بفضل البطاطس التي ساعدت على استمرار الحياة في الدول الأوروبية.