«تسويق السياحة الثقافية»: 12 رحلة شارتر من إسبانيا للأقصر أسبوعيا

أعلنت لجنة تسويق السياحة الثقافية، اليوم، تنظيم مؤتمر صحفي في متحف «ملقه» الوطني بإسبانيا، تحت عنوان «الاكتشافات الأثرية ودورها في تنشيط حركة السياحة الوافدة للمقصد السياحي المصري»، وتكشف عن تفاصيل رحلات الشارتر من إسبانيا للأقصر.

الاكتشافات الأثرية الأخيرة

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، في بيان، إن الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ألقى محاضرة عن الاكتشافات الأثرية الأخيرة، ودور الآثريين والمرممين المصريين فيها، موضحا أن تلك الاكتشافات، تلعب دوورا جوهريا في جذب المزيد من حركة السياحة الوافدة لمصر، كما أنه تعد أحد أدوات الترويج للمقاصد التي تحتوي على الآثار.

«وزيري» يلقي محاضر في متحف ملقه عن الاكتشافات و دورها في الترويج

كما أضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن المؤتمر شهد حضور من الصحافة الإسبانية ووسائل الإعلام الأوربية، وأجري وزيري عدد من المقابلات الصحفية، تناول خلالها كواليس الاكتشافات الأخيرة وأهميتها.

وتابع أن عدد من صناع القرار السياحي في اسبانيا شاركوا في الحضور وضم الوفد المصري محمد الحسانين رئيس جمعية مستثمرو السياحية الثقافية، والخبير السياحي وليد بدر، موضحا أن هناك عدد من اللقاءات يجري حاليا مع منظمي الرحلات في اسبانيا.

كما أكد «عثمان»، أن موسم الشتاء الجاري، يشهد طفرة في حجم رحلات الطيران، إذ يشهد إضافة مدينة ملقه لرحلات الطيران العارض الذي يتجه إلى الأقصر، مشيرا إلى أن هناك 12 رحلة طيران تأتي من مختلف المدن الإسبانية لزيارة الأقصر خلال موسم الشتاء الجاري.

مؤشرات الحجز الحالية

واوضح أنه من المتوقع وفق مؤشرات الحجز الحالية أن تحدث طفرة في معدلات التدفق الوافد للمقاصد الثقافية، مما ينعكس بشكل إيجابي على متوسط إنفاق السائح، مشيرا إلي أن القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة سوف يواصل حملات الترويج و طرق الأبواب بهدف تحقيق زيادة في معدلات الحركة معلنا دعما لجنة تسويق السياحة الثقافية لهدف الوزارة في تحقيق 30% زيادة في معدلات الحركة، و الذي أعلن عنه أحمد عيسي وزير السياحة و الأثار.