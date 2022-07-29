«السياحة الثقافية»: إيطاليا تسير 4 رحلات أسبوعية للأقصر في أكتوبر المقبل

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنّ عودة شركة السياحة الإيطالية لتسيير رحلات للأقصر من مطار مالبينسا الإيطالي بعد توقف دام نحو 3 سنوات، سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على معدلات الحركة السياحية التي تستقبلها مدن الصعيد السياحية حاليًا.

وتابع «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بداية من النصف الثاني من الشهر المقبل، سترتفع عدد الرحلات الإيطالية للمحافظة لتكون رحلتين أسبوعيًا»، مشيرا إلى أن إيطاليا ستبدأ أكتوبر المقبل في زيادة عدد رحلاتها للأقصر لتكون 4 رحلات أسبوعية.

أهمية السياحة الإيطالية

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن السياحة الإيطالية مهمة جدًا لمصر، حيث تعتبر إيطاليا واحدة من أكثر 5 دول في إرسال السياح لمصر منذ بداية الألفية الثالثة وحتى حدوث جائحة كورونا التي قللت بنسبة كبيرة من حركة السياحة الوافدة من إيطاليا، لافتًا إلى أن السياح الإيطاليين من ذوي الإنفاق المرتفع حيث يتعدى متوسط إنفاقهم اليومي حاجز الـ100 دولار، فضلًا عن أن متوسط إقامتهم طويل مقارنة بغيرهم من الجنسيات الأخرى، لا سيما أن غالبية شركات السياحة الإيطالية تٌقسم برنامج زيارة السياح الإيطاليين الوافدين لزيارة مصر بين الأقصر ومرسى علم وشرم الشيخ.

70% من الإيطاليين يفضلون الإقامة بالفنادق العائمة

وأشار إلى أنه وفقًا للدراسات والإحصاءات التي أعدتها لجنة تسويق السياحة الثقافية، فإن 70% من السياح الإيطاليين يفضلون خلال زيارتهم للأقصر وأسوان الإقامة بالفنادق العائمة، فيما يفضل 30% الإقامة بالفنادق الثابتة، لافتًا إلى أن الرحلات النيلية تعتبر واحدة من أهم عوامل جذب السياح الأجانب لزيارة مدن الصعيد السياحية ولا سيما الأقصر وأسوان.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن شركات السياحة الإسبانية تفكر حاليًا وبشكل جدي في زيادة عدد رحلاتها إلى الأقصر خلال شهر أغسطس المقبل، من 6 رحلات أسبوعية إلى 8 رحلات، وذلك بسبب الإقبال الكبير من السياح الإيطاليين على زيارة الأقصر وأسوان خلال الفترة الحالية.