كندا تطلب من رعاياها وأصحاب الجنسية المزدوجة مغادرة روسيا

بعد يوم واحد من مطالبة سفارة الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها مغادرة دولة روسيا الاتحادية، طالبت الخارجية الكندية، مساء اليوم، مواطنيها الذين يعيشون في روسيا أو يحملون جنسية روسيا وكندا مغادرة روسيا الاتحادية، وذلك في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

خوف من السجن أو الغرامة

وذكر متحدث باسم الخارجية الكندية - في تصريحات صحفية، أن روسيا لا تعترف بالجنسية المزدوجة، وقد يتعرض الكنديون الذين يحملون الجنسية الروسية لالتزامات قانونية معينة بما فيها الخدمة العسكرية، وقد تلجأ روسيا إلى سجنهم أو تغريمهم أموالا طائلة إذا رفض القتال في صف الجيش الروسي ضد أوكرانيا في الحرب الدائرة منذ منتصف فبراير الماضي، وهذا ثاني طلب بمغادرة الكنديين من روسيا قبل طلب سابق في 5 مارس بعد أيام قليلة من الحرب.

التعبئة العامة في روسيا

وتأتي مطالبات كندا وأمريكا بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة العامة في بلاده والمطالبة بمدد من 300 ألف مقاتل روسي، من أجل مواصلة الحرب في أوكرانيا مع فرض عقوبات تصل للسجن 10 سنوات للمتهربين من الخدمة العسكرية.