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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «التحول الأخضر» أمل مصر لمواجهة «تغير المناخ»

كتب:

محمد عزالدين
07:52 م | الخميس 29 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا

عدد الوطن غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الجمعة 30 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «التحول الأخضر» أمل مصر لمواجهة «تغير المناخ»

- 50% من مشروعات الطاقة «خضراء» بحلول عام 2024

-  توطين صناعة السيارات الكهربائية وخفض 264 ألف طن «انبعاثات» سنويا وإطلاق 32 مشروعات بتكلفة 5 مليارات دولار لإقامة مدن جديدة ومجتمعات مستدامة

- رئيس «طاقة النواب»: استضافة «COP27» ستجذب استثمارات خضراء.. وحققنا اكتفاءً ذاتياً من الغاز وبدأنا تصديره

- الرئيس يوجه بزيادة مساحات استصلاح أراضي «توشكى»

- «السيسي»: الاعتماد على وسائل الزراعة المناسبة لطبيعة الأراضي والمناخ بالمنطقة.. وزيادة الرقعة وتطوير قطاع الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وتوفير الآلاف من فرص العمل

- «السيسي» يتسلم الجائزة الدولية لـ «الأولمبياد الخاص»

- الرئيس: تقديرا لجهود مصر تجاه «ذوي الهمم»

- أعضاء لجنة العفو الرئاسي في ضيافة «الوطن».. مصر تكتب دستور الحريات»

- وزير «التعليم»: ندرس منح الطالب الحق في إعادة العام الدراسي كاملا

- دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب ينطلق غدا بأجندة تشريعية دسمة: قوانين «الإدارة المحلية والتصالح والإيجار القديم والأحوال الشخصية» على رأس الأولويات

- طبول الحرب العالمية الثالثة تدق والغرب يترقب خطاب «بوتين»

 

الصفحة الثانية

- الفريق أسامة عسكر يشهد مشروع مراكز القيادة التعبوي التكتيكي «جاسر – 132»

- «الإسكان»: إزالة التعديات بـ «الأقصر وسوهاج»

- «الصحة»: تعاون مع «البنك الدولي» لتحسين برامج الرعاية

- «التموين»: السبع متوفرة ولا نقص في السكر والأرز

- وزير الإنتاج الحربي: مهتمون بالوجود داخل السوق التشيكية

- «كلنا واحد» تواصل توزيع حقائب مدرسية على الأطفال

- وزيرة البيئة تتفقد آخر استعدادات شرم الشيخ لاستضافة «COP27»

- «راجعين نتعلم» تجوب المحافظات لتوفير المستلزمات المدرسية ودفع المصروفات

 

الصفحة الثالثة

- رئيس مجلس إدارة «الوطن»: الإعلام مهنة ذات رسالة سامية

- «مسلم» في جلسة «الصحافة العربية»: تطور الصورة يمنح المصداقية للصحف

- «شكري»: مصر تدعم الحقوق الفلسطينية كاملة

- مصر واليابان تبحثان تشغيل وصيانة الخط الرابع للمترو

- «التنمية المحلية»: المرحلة الثانية لـ «حياة كريمة» تنطلق يناير المقبل

- «القصير»: تسلم مبعوثي 12 دولة شهادات تدريب

- «شاكر»: نمتلك أكبر قدرات كهربائية

- «السعيد»: إنشاء 9 حاضنات أعمال

- «التضامن»: التوسع في الوصول لذوي الهمم

- «الري»: «أسبوع المياه» يناقش التحديات المناخية

- تغيير مراكز 4 لاعبين في الأهلي أبرزهم «ديانج وسافيو»

- الزمالك يتراجع عن شكوى «سيسيه» ويجدد مفاوضات ضم «منصور»

الصفحتان الرابعة والخامسة

- أعضاء «العفو الرئاسي» في ندوة «الوطن»: لا مساومة على الحرية.. ودمج المفرج عنهم بالمجتمع تحد كبير

- «السقا»: إعادة المفرج عنهم للعمل والدراسة فكرة الرئيس «السيسي» منذ 2016.. وتأخر دمجهم يحولهم لقنابل موقوتة

- قوائم العفو تشمل جميع المحبوسين في قضايا الرأي والتظاهر.. وفئات أخرى مثل الغارمين والغارمات

- حقوق الإنسان جزء أساسي من أي حوار سياسي.. والبعض يختزلها في الرأي فقط ويتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

- «العوضي»: نواجه تحديا بشأن الطلاب المفرج عنهم بسبب عدم سماح اللوائح الجامعية بعودتهم بعد تعرضهم للفصل أثناء الحبس

- «لا يمكن نقول لحد هتخرج بشرط ما تتكلمش أو تتكلم في إيه.. لا المحبوسين ولا المفرج عنهم»

- الدولة تحتاج في المرحلة الجديدة إلى مواطن لديه قدرة على التعبير عن رأيه دون تهديد أو خوف من تقييد حريته

- «الخولي»: فلسفة الرئيس «السيسي» بعمل لجنة العفو هي الرغبة في منح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع

- على المجتمع احتضان المفرج عنهم وقبولهم بعد خروجهم.. ونعمل على تذليل العقبات أمامهم اقتصاديا واجتماعيا وإنسانيا

- مقال رأي لـ الدكتور محمود خليل، بعنوان: «وأحضرت الأنفس الشح»

- مقال رأي لـ خالد منتصر، بعنوان: «من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»

الصفحة السادسة

- الانعقاد الثالث للبرلمان يبدأ بـ «المواطن أولا»

- «النواب» يناقش «التصالح والإيجار القديم والأحوال الشخصية والعمل»

- أولويات الجلسات الأولى: انتخاب اللجان وتشكيل هيئات مكاتب «العامة والقيم»

- قرارات «العامة» بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء.. وتعقد اجتماعا دوريا كل شهر

- رئيس «تشريعية البرلمان»: قانون الإجراءات الجنائية باكورة العمل في «الدور الجديد»

- مقال رأي لـ أميرة خواسك، بعنوان: الذين اعتدوا على السائق الطائش!

الصفحة السابعة

- «التحول الأخضر» أمل مصر لمواجهة تغير المناخ

- 50% من الطاقة «خضراء» عام 2024.. وخفض 264 ألف طن «انبعاثات» سنويا

- توطين صناعة السيارات الكهربائية.. وإطلاق 32 مشروعا لإقامة مدن جديدة ومجتمعات محلية مستدامة.. ومشروعات الطاقة النظيفة تصل 61 موقعا بالمحافظات

- «الخشن»: محطة «بنبان» للطاقة الشمسية بأسوان أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وتضم 6 ملايين لوحة نفذتها 40 شركة من 12 دولة

- رئيس «طاقة النواب»: مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز.. وتصديره جلب عملة صعبة

- حسام عوض الله: استضافة مصر لـ «COP27» انعكاس لمكانتها الإقليمية والدولية.. وتعود بالمكاسب في جذب الاستثمارات

الصفحة الثامنة والأخيرة

- «لانش بوكس ولا المصروف».. صداع في رؤوس الأمهات

- «قهوة على سبرتاية» مشروع بنت بـ «100 راجل»

- «مي» تدعم مرضى القلب بفستان «عمر وسلمى»

- بعد «طلع البدر علينا».. سلوى لورين تبهر الملايين بـ «يا الله»

- للحالمين بالمتعة والمغامرة والطيران «ع الأسفلت»: العب «باتيناج»

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