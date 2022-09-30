أول ظهور لأميتاب باتشان بعد شائعة وفاته

تصدر اسم نجم بوليود، أميتاب باتشان، صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حالة من القلق حول حالته الصحية، عقب اختفائه تمامًا عن جمهوره إثر إصابته الثانية بفيروس كورونا.

وخرج أميتاب باتشان عن صمته، ونشر أول صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» وعلق عليها قائلًا: «العمل هو جوهر الحياة.. لا يمكن أن يكون أي شيء آخر».

شائعة وفاة أميتاب باتشان

وتداول جمهور «السوشيال ميديا» خلال الأيام الماضية صورة لأميتاب داخل الكفن، وبجواره نجله أبهيشيك يبكي داخل إحدى المستشفيات، ليذهب عدد كبير من جمهور أميتاب للتجمهر أمام منزلة للاطمئنان على حالته الصحية، ليصدر بعدها المكتب الإعلامي نفيًا لكل ماتردد عن وفاته، وأنه يتمتع بصحة جيدة، ولكنه ألغى جميع ارتباطاته الفترة الحالية ليعيش فترة نقاهة بعد مرضه.

إصابة أميتاب باتشان بفيروس كورونا

وأعلن أميتاب باتشان الشهر الماضي على موقع التدوينات «تويتر» إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، حيث كتب قائلًا: «لقد أجريت اختبار مسحة كورونا وأكتشفت أن نتيجة المسحة إيجابية»، كما نصح كل من خالطه قبل إصابته بأيام بأن يفحص نفسه للاطمئنان على حالته الصحية.

وكانت أول مرة أصيب أميتاب باتشان بفيروس كورونا في 11 يوليو 2020، حيث أصيب هو أسرته وتم نقل إلى المستشفى، وبعدها أكد نجله أبهيشيك إصابته وزوجته إيشواريا راي، وابنتهما بفيروس كورونا، ونقلا إلى المستشفى، وخرجا في 27 من الشهر ذاته، ليخرج بعدهم بأيام قليلة أميتاب باتشان ويكمل العلاج داخل منزله.