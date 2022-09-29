«حياة كريمة» في القليوبية: توزيع مستلزمات مدرسية على المستحقين ضمن «راجعين نتعلم»

قال مصطفى السيد منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية المجتمعية، وبناء الإنسان المصري.

بناء الإنسان من خلال المنظومة التعليمية

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المبادرة» مع الإعلامية دعاء جاد الحق والمذاع على فضائية «اكسترا نيوز» أن مبادرة «راجعين نتعلم» تركز على بناء الإنسان من خلال المنظومة التعليمية والتي بدأت على مدار 4 أيام متواصلة من العمل بهدف المساندة الاجتماعية من مؤسسة حياة كريمة للأسر المصرية في بداية العام الدراسي.

دعم الأسر المصرية الأكثر احتياجا

وأشار إلى أن مؤسسة حياة كريمة خصصت دعمها للأسر المصرية الأكثر احتياجا خلال الفترة الراهنة بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وخاصة المرأة المعيلة وذوي الهمم والأيتام، موضحا أنه جرى توزيع المستلزمات المدرسية على الأسرة ودفع المصروفات للمستحقين من غير الفئات المعفاة من المصروفات من قبل وزارة التربية والتعليم، خاصة في مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والصفوف الأولى منها التي تعاني من أعلى نسبة تسرب من التعليم.

يوم ترفيهي بمدارس «حياة كريمة»

وأكد منسق مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة القليوبية أن فريق مبادرة حياة كريمة نظم أياما ترفيهية في المدارس مع الطلاب خلال توزيع المستلزمات والأدوات المدرسية، لتحويل اليوم إلى عيد بالنسبة للأطفال ومناسبة تشجعهم على الدراسة، وتعزز من حب المدارس والتعليم في نفوسهم وخاصة مدارس حياة كريمة، والتي جرى إنجاز مايقرب من 97 مدرسة على مستوى المحافظة مابين إحلال وتجديد وإنشاء جديد.