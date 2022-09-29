«حياة كريمة» تبحث مع «التعليم» سبل نشر ثقافة العمل التطوعي للطلاب

استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، وفد مؤسسة «حياة كريمة»، بهدف بحث أوجه التعاون بين الوزارة والمؤسسة.

وزير التعليم: حياة كريمة مشروع قومي

وأكد وزير التعليم أن مشروع «حياة كريمة» هو المشروع القومي الأول من نوعه في مصر والعالم، مشيرا إلى أن المبادرة بها محاور تستهدف تنمية المجتمع ورفع جودة الحياة، ومن بينها محور التعليم وبناء الإنسان.

وعرض الوزير عددًا من الملفات التي تضعها الوزارة على أجندة عملها، لخدمة أهداف العملية التعليمية بمختلف المراحل والصفوف الدراسية، والنهوض بها من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التعليم بشكل عام.

واستعرض الوزير ما يتعلق بـ«قنوات مدرستنا»، ومشروع مدارس مصر المتميزة، وتدريب المعلمين، ومدارس النيل، والمدارس المصرية اليابانية.

واقترح وفد حياة كريمة مشاركة المؤسسة في نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوع في المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، من خلال تدريب سفراء للمبادرة من مختلف المحافظات على أهداف البرنامج والتوعية بالقضايا الوطنية والمشروعات التي قامت بها المؤسسة في ربوع مصر.

آية عمر: نحرص على نشر ثقافة التطوع بين طلاب المدارس

ومن جانبها أكدت آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة حرص المؤسسة على نشر ثقافة التطوع بين طلاب المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية، مشيرة إلى أن حملات التوعية ستأخذ شكلا مبسطا يستطيع الطلاب في مختلف الأعمار استيعابه من خلال إدخاله ضمن الأنشطة المدرسية علاوة على مشاركة المتطوعين داخل كافة محافظات الجمهورية في حملات التوعية للطلاب في المدارس.