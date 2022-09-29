«حياة كريمة» و«الأعلى للجامعات» يبحثان تعزيز مشاركة الطلاب بالمشروعات

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعًا مع وفد مبادرة «حياة كريمة» التي تهدف الى دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية وإتاحة الفرص لكافة طوائف المجتمع للمشاركة في هذا المشروع القومي، لبحث تعزيز مشاركة الطلاب بالمبادرة الرئاسية.

وتقدم ممثلي المجلس الأعلى للجامعات الأستاذ الدكتور أيمن عاشور، رئيس المجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد لوطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات وكافة رؤساء الجامعات الحكومية مع وفد من مؤسسة «حياة كريمة» الذي ضم آية عمر، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الدكتورة ندى الدمياطي، رئيس القطاع الطبي، محمد طاهر، رئيس القطاع الميداني التنفيذي، ندى خضر، رئيس قطاع التعليم والثقافة والتوعية.

مشاركة الشباب في حياة كريمة

وقدمت رئيس مجلس أمناء حياة كريمة، عرضا تقديميا شمل مشاركة الشباب بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروعات المطلوب تنفيذها ومتابعتها بالتنسيق مع الجامعات، كما استعرضت الدكتورة، ندى الدمياطي المشاركة الطلابية في العمل التطوعي ودمجهم في تنفيذ المشروعات وذلك بمشاركة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وشرح محمد طاهر بشرح أهمية تنسيق زيارات اليوم الواحد لطلاب الجامعات لتوظيف دراساتهم ومقترحاتهم في مشروعات المبادرة.

تعزيز المشاركة الاجتماعية

وأشار عدد من رؤساء الجامعات إلى المجهودات المبذولة من قبل بعض الكليات في جامعاتهم في تنفيذ والإشراف على بعض المشروعات التي يتم تنفيذها في «حياة كريمة» في ظل التعاون بشأن تعزيز المشاركة الطلابية في التنمية المجتمعية والمساهمة في بناء الإنسان والمجتمع، ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل التوعية والتعريف بالمشروع القومي حياة كريمة في كافة الجامعات والمعاهد والأكاديميات بالجمهورية.

ولاقت مناقشة جوانب البروتوكول ترحيبا من كل الأطراف بتوفير سبل الدعم والتعاون لتحقيق الهدف من التعاون المشترك.

الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول ضمن سلسلة من الشراكات التي تسعد بها مؤسسة حياة كريمة مع شركاء النجاح من كافة جهات ومؤسسات الدولة.