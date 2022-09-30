رامي جمال: «بهاء الدين محمد قال لي شوفلك شغلانة تاني غير المزيكا»

كشف الفنان رامي جمال، كوليس رفضه في برنامج المسابقات «ستار ميكر»، موضحًا أن الشاعر بهاء الدين محمد ليس أول شخص يحبطه أثناء دخوله للمجال الفني بشكل عام، معقبًا: «رفضني في لجنة التحكيم بالبرنامج، وقالي شوفلك شغلانه تانية بدل المزيكا».

جمال: قالي بسببك قررت محكمش في برامج مسابقات تاني

وأضاف «جمال»، خلال استضافته ببرنامج «سهرانين»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، والمذاع على فضائية «ON»، أنه بمرور السنوات هاتفه الشاعر ليطلب منه تلحين إحدى الأغنيات، فرد عليه قائلًا:«أنا اللي أنت قولتله قبل كده شوفلك شغلانه تانية غير المزيكا، فقالي بسببك قررت محكمش في برامج مسابقات تاني».

جمال: أوعديني من أهم الأغاني التي لحنتها

وأوضح أنه وبعد كتابته لكلمات أغنية «أوعديني» وطرحها على الفنان الكبير محمد حماقي، ليطلب منه فرصة للتفكير، وفي النهاية أخبره بأنه لن يغنيها، مضيفًا: «قالي يا رامي أنا حاسس إني سمعتها قبل كدة، وثقتي فيها مقلتش، وبعدين بعتها لتامر حسني ومردش، بعدها خدت قرار إني أدخل أسجلها تاني يوم، وكانت من أهم الأغاني التي لحنتها».

وأكد أنه تم اكتشاف موهبته في الغناء في المرحلة الابتدائية، مضيفًا: «مازلت طمعان في نجاح أكبر من اللي أنا فيه».