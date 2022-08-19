المطرب النقاش: رامي جمال تواصل معي.. ومبعرفش أشتغل غير وأنا بغني

عبر أحمد سالم، ابن مدينة زفتى، بمحافظة الغربية، والمعروف إعلاميا بـ«االمطرب النقاش»، والذي ظهر في أحد مقاطع الفيديو يغني أغنية الفنانة وردة «بكرة يا حبيبي» وهو يعمل في النقاشة داخل إحدى الشقق السكنية، عن فرحته بانتشار الفيديو عبر صفحات «فيس بوك»، حتى بحث عنه الفنان رامي جمال، وتواصل واصل مدير أعماله معه.

المطرب النقاش يكشف عن تاريخه

أشار المطرب النقاش إلى أنه مقيم في منطقة الصوامع التابعة لمركز ومدينة زفتى، إحدى مدن محافظة الغربية، متزوج ولديه طفلان، وحاصل على مؤهل متوسط، ويعمل نقاشا منذ صغره، وأنه دائما يغني بين أهله وأصدقائه وزملاء العمل والدراسة ولم يكن يتوقع أن يكون حديث السوشيال ميديا والقنوات الفضائية والإعلام وكان حلمه فقط الغناء وإصدار ألبومات غنائية له.

وكشف المطرب النقاش أن مكتشف هويته خاله وعمره كان وقتها 8 سنوات، ورفضت أسرته الغناء في الأفراح خوفا عليه وحفاظا على أخلاقه، وقرر العمل في النقاشة وتعلم تلك المهنة وهو في الدراسة حتى يكون له مصدر رزق يساعده على الزواج، وتوفير حياة كريمة لأسرته.

وأشار سالم إلى أن أصدقاءه أخبروه أن صوته جميل وحرصوا على تشجيعه على التواصل مع الملحنين لاكتشاف موهبته، وأنه حاول كثيرا لكن باءت محاولته بالفشل، وقرر إنشاء صفحة على «يوتيوب»، ونشر مقاطع له وهو يغني للفنانين الكبار، وذلك في أثناء عمله، «شغل النقاشة مينفعش بدون الغناء».

قناة يوتيوب سبب شهرته

وبيّن أن تلك الصفحة قرر إنشاءها بناء على نصيحة أحد الأصدقاء له، ولم يكن يتوقع أن تكون سبب شهرته ووصول صوته إلى الفنان الكبير رامي جمال، مشددا على أن مقطع «بكرة يا حبيبي» للفنانة وردة منذ أكثر من عام، ولم يتوقع أن يتصدر وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الطريقة وأن يلقي استحسان الجميع، ويحرص على التواصل معه الفنان رامي جمال ويخبره بأن تكون له أغنية ودويتو، وتتسابق معه القنوات الفضائية والوسائل الإعلامية.

واختتم حديثه: «ربنا كبير وكرمه مالوش حد.. مش مصدق نفسي لما شوفت بوست الفنان رامي جمال يتحدث عني، وتواصل مدير أعماله معي».