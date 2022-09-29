بالابتهالات.. ساحة الدح في الأقصر تحيي احتفالها السنوي بالمولد النبوي

نظمت ساحة الشيخ حسن عمران الدح بنجع الشيخ، بالبياضية احتفالها السنوي بالمولد النبوي الشريف، بأمسية دينية بمشاركة العديد من العلماء والمنشدين والمبتهلين، تضمنت خطبة وأناشيد وابتهالات ومدائح نبوية في أجواء ونفحات إيمانية جمعت الآلاف من أبناء الأقصر.

بدأت الأمسية، بآيات من الذكر الحكيم تلاها الشيخ محمد عبدالرسول العوامي، تلاه خطبة للشيخ أحمد البشير، إمام وخطيب مسجد الشيخ حفني، ثم خطبة للشيخ حسين، عبدالرازق، إمام وخطيب مسجد الشيخ حسن الدح، ثم خطبة للشيخ أحمد رضا الإدريسي، ثم الابتهالات الدينية والمدائح النبوية لكل من محمود عبده مهدي، وإبراهيم مجاهد، والشيخ محمد منتصر الدح.

إنشاد المدائح النبوية

وأنشد «الدح» العديد من المدائح النبوية التي تفاعل معها الحضور بالذكر والتهليل والتصفيق، حيث يتمتع الدح بشعبية واسعة في الأقصر والصعيد، وتشهد الأقصر منذ أول شهر ربيع الأول العديد من الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف، تتنوع ما بين الأمسيات الدينية والمرماح وصناعة كباب المولد، والدورة التي تجوب القرى والمحافظات ابتهاجا بمولد المصطفى.

الاحتفاظ بالعادات والتقاليد في الاحتفال بالمولد

وتختلف عادات كل قرية أو منطقة في الاحتفال بالمولد عن القرى والمناطق الأخرى، حيث تختلف تختلف الاحتفالات بمدينة إسنا لحرصها على الاحتفاظ بالعادات والتقاليد القديمة التي اندثرت في باقي الأماكن.