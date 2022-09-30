أرخص 9 شواطئ في الإسكندرية.. «استمتع بآخر ويك إند قبل بداية الدراسة»

تزامنت آخر محطات مصيف 2022 في الإسكندرية، مع إجازة «الويك إند» قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، غدا السبت، ما يجعل زيارة شواطئ المحافظة هدفا لكثير من المواطنين لقضاء آخر «فسحة» قبل الدراسة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، خريطة أرخص 9 شواطئ في الإسكندرية والتي يأتي على رأسها شاطئين مجانيين، وذلك تسهيلا على المواطنين لقضاء وقتا ممتعا بأقل تكلفة، في ظل الاستعدادات للدراسة والتزامات أولياء الأمور.

شواطئ مجانية.. الخيار الأمثل للأسر

تمتلك الإسكندرية شاطئين مجانيين وهما «المندرة» شرقا و«الأنفوشي» غربا، حيث يؤكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الخدمات تقدم بشكل مجاني دون دفع أي رسوم، ولا يوجد فرض إكراميات أو غيرها، وتقدم خدمات مميزة بينها الكراسي والشماسي.

شواطئ عامة بـ5 جنيهات فقط

بأقل تكلفة ممكنة، وخاصة في شواطئ الإسكندرية العامة البالغ عددها 7 شواطئ موزعة على كافة مناطق الإسكندرية، ولا تتعدى قيمة دخولها 5 جنيهات، مثل شاطئ ميامي العام الذي يعد أشهرها وأكثرها إقبالا في الآونة الأخيرة، يمكنك قضاء وقت رائع، وفق حديث رشاد لـ«الوطن»، مشيرا إلى أن هناك فرصة للمواطنين لقضاء وقت ممتع في الجمعة الأخيرة قبل الدراسة.

لم يقتصر الأمر في الإسكندرية على هذه الشواطئ بل امتد إلى «جليم العام ليلي» و«جليم العام نهاري» و«السرايا العام» و«شهر العسل» و«الهانوڤيل العام» و«المكس العام»، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف: «كل الشواطئ دي عامة ويقدر المواطن يروحها ويستمتع بجوها».

وقف الحجز الإلكتروني

جرى وقف الحجز الإلكتروني للشواطئ في الآونة الأخيرة مع بداية فصل الخريف، نظرا لانخفاض نسب الإشغال، وفق رئيس مصايف الإسكندرية: «هستنر في متابعة الشواطئ من أجل توفير حلول لأي مشكلة أو عقبة تواجه المصطافين».