مع بداية فصل الخريف.. نصائح لتجنب الغرق على شواطئ الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم السبت، ارتفاع متوسط الأمواج في شواطئ القطاع الغربي في الإسكندرية مع بداية فصل الخريف، وتم رفع الرايات الصفراء بها، بينما كانت الأمواج مستقرة على شواطئ القطاع الشرقي، ودعت الإدارة في بيان لها المصطفين لقضاء أوقات سعيدة على شواطئها.

وتبلغ درجة حرارة في الإسكندرية، العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 22 والمحسوسة 32، بينما يبلغ ارتفاع الموج في البحر المتوسط، من 1.5 متر إلى 2.25 متر.

نصائح لتجنب الغرق في شواطئ إسكندرية

ويقدم الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير، في تصريحات لـ«الوطن» نصائح لتجنب الغرق خلال فصل الخريف في شواطئ الإسكندرية

وتكون النصائح لتجنب الغرق في شواطئ الإسكندرية هي: «منع نزول الشاطئ في حالة ارتفاع الأمواج والراية الحمراء به.. مع النزول بالشواطئ المغلقة فقط والتي يرفع فيها الراية الصفراء وهي تعني أن الموج معتدل، فيتم سؤال المنقذ عن الأماكن الآمنة في الشاطئ».

إعادة تأهيل الغواصين في الإسكندرية ومطروح

ونبه «المالحي» على الغواصين في الإسكندرية وجميع المحافظات المتابعة مع منقذ الشاطئ القريب منه في المنطقة للتطوع في الإنقاذ خلال الفترة الجارية، موضحًا أنه يعمل حاليًا على إعادة تأهيل الغواصين في الإسكندرية ومطروح خلال دورة تدريبية لمدة 3 أيام في محافظة مطروح.