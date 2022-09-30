حاكم فلوريدا: أضرار «إعصار إيان» تاريخية.. ومصرع 14 شخصا على الأقل

وصف حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، الأضرار التي سببها إعصار إيان بالتاريخية، مضيفا أن كمية الفيضانات التي تسبب بها الإعصار لم يسبق لها مثيل منذ 500 عام.

وقال ديسانتيس، إن حوالي 30 ألف من عمال الإغاثة سيصلون إلى الولاية، ولكن لا يمكن الوصول لبعض أجزاء فلوريدا، وفقا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وضرب «إعصار إيان»، فلوريدا، أمس الأول الأربعاء كإعصار قوي من الفئة الرابعة، مصحوبًا برياح العاتية وعواصف، وفقا لما ذكرته قناة «أيه بي سي نيوز» الأمريكية.

من جانبها، قالت صحيفة «بالم بيتش بوست» الأمريكية، أمس الخميس، إن 14 شخصا على الأقل، لقوا مصرعهم جراء «إعصار إيان» الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

أكثر من 2.5 مليون مستهلك بدون كهرباء

وضرب «إعصار إيان» الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا، مما تسبب في دمار هائل وفيضانات واسعة النطاق، وترك أكثر من 2.5 مليون مستهلك بدون كهرباء وشل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمطارات المحلية.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقوع كارثة طبيعية في فلوريدا وأمر بتقديم المساعدة الفيدرالية إلى الولاية. ووافقت بايدن، على إعلان كارثة كبرى لفلوريدا بسبب إعصار إيان، مما أتاح التمويل الفيدرالي لـ9 مقاطعات تضررت بفعل الإعصار.

بايدن: خفر السواحل نشر 16 مروحية إنقاذ

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن خفر السواحل نشر 16 مروحية إنقاذ، و6 طائرات، و18 قارب إنقاذ وطواقم. وأشار «المركز الوطني الأمريكي لمراقبة الأعاصير»، في بيانات، إلى تراجع قوة «إعصار إيان»، ليتحول إلى عاصفة استوائية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 29 مترا في الثانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتتجه العاصفة الإستوائية، تتجه إلى الشمال الشرقي بسرعة نحو 14 كيلو متر في الساعة، فيما حذرت السلطات، من أن عمليات تنظيف ما تسبب به «إعصار إيان» سيطول أمدها، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».

من جانبها، قالت عمدة «سانيبل»، هولي سميث، أمس الخميس، إنها تخطط للسفر إلى الجزيرة المتضررة بشدة لتقييم الأضرار التي سببها «إعصار إيان»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.