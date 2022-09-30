والدة بطل من ذوي الهمم: «لو قعدت عمري كله أشكر الرئيس مش هقدر أوفيه حقه»

أكدت السيدة فجر كمال والدة الطفل «علي هاني» أحد الفائزين بألعاب القوى بالألعاب البارلمبية، من ذوي الهمم، أنها تمكنت من أن تساعد نجلها للوصول لمكانة جيدة في المجال الرياضي، معربة عن سعادتها بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة: «كنا عايشين في ظلام ووربنا كرمنا كرم كبير جدًا ودلوقتي بقينا في النور».

الفارق بين الماضي والعهد الحالي

وأوضحت «كمال»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن أي أسرة أصبحت تتشرف بأن لديها طفل من ذوي الهمم: «كنا زمان الواحد بيتحرج ويتدارى وميشاركش في المجتمع، وكانوا بيقعدوا يتنمروا ويعيبوا ويبعدوا أولادهم عننا وشفنا حاجات كتير».

بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي

وتابعت: «بجد بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي شكر لو قعدت عمري كله أشكره مش هقدر أوفيه الشكر اللي يستحقه وبيسمع أولادنا بكل الطرق ولو نزلت أي مكان بكارت ذوي الهمم مفيش حاجة اسمها اخد دور وعلى طول أدخل ولما روحنا نعمل الباسبور الظابط بنفسه طلع له ودخلني أول واحدة وخلص لنا الباسبور وأنا واقفة».