الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص: إنجاز مصر في ملف ذوي الهمم لفت أنظار العالم

قال المهندس أيمن عبدالوهاب، الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، إن الإنجاز الذي حققته مصر في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة لا يلفت نظر المصريين فقط، ولكن العالم أجمع دون أي مجاملة ومبالغة، وهناك اجتهاد في العمل غير طبيعي.

أول حدث رياضي يحضره الرئيس السيسي

أضاف «عبدالوهاب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة «DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الخميس، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر دورة الألعاب الإقليمية لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر في ديسمبر 2014، وكان يعتبر أول حدث رياضي يحضره الرئيس السيسي بعد توليه رئاسة الجمهورية.

إصدار قانون الإعاقة

ولفت إلى أنه جرى إصدار قانون الإعاقة، وإعداده بشكل رائع، إذ بُحث في مجلس النواب، وخرج في أبهى صورة له في تاريخ عبر قوانين ذوي الإعاقة، وفي عام 2020 رئيس منظمة الوحدة الأفريقية استجاب في عقد أول ألعاب أفريقية تحت رعايته وكانت دورة ناجحة.

من جانبها هنأت فاطمة عمر، لاعبة منتخب رفع الأثقال البارالمبي، الرئيس السيسي بحصوله على الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، مؤكدة أن هذا شرف لمصر والمصريين، خاصة ذوي الهمم، قائلة: «هذا شيء مشرف لينا جدا، وبيقول للعالم كله إننا أكبر دولة مهتمة لذوي الهمم، ودي حاجة بالنسبة ليا فخر واعتزاز».

وأضافت «عمر»، خلال اتصال هاتفي بنفس البرنامج: «نسعى جاهدا وجهة مشرفة لمصر داخلها وخارجها، وبعد كل بطولة بنتكرم من قبل رئاسة الجمهورية مش بس بعد البارالمبياد».