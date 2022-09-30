انفجار يستهدف مركزا تعليميا في العاصمة الأفغانية كابول

أعلنت الشرطة الأفغانية، عن انفجار في غربي عاصمة البلاد «كابول»، مشيرة إلى وقع ضحايا في انفجار استهدف مركزا تعليميا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت وسائل إعلام إلى أن الانفجار وقع في منطقة «داشت إي بارتشي»، وقالت أنباء أولية إن الانفجار استهدف مركزاً تعليمياً.

إصابة 5 أشخاص جراء انفجارين هزا أفغانستان

وفي 10 سبتمبر الجاري، أعلنت شرطة العاصمة الأفغانية «كابول»، إصابة 5 أشخاص، جراء انفجارين هزا منطقة «داشت - إي - بارتشي» الواقعة غربي «كابول» مشيرة إلى انفجار عبوات ناسفة، تم زرعها في دراجتين.

وفي 23 سبتمبر الجاري، أعلنت شرطة أفغانستان، مقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم أطفال وإصابة أكثر من 40 آخرين في انفجار وقع بالقرب من مسجد «وزير أكبر خان» في «كابل»، خلال خروج المصلين من المسجد بعد صلاة الجمعة.

وفي 2 سبتمبر الجاري، قالت الشرطة الأفغانية إن انفجاراً وقع خارج مسجد «جازارجاه» الواقع في مدينة في «هرات» الواقعة غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفقا لما ذكرته إذاعة صوت ألمانيا «دويتشه فيله».