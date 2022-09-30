19 قتيلًا في هجوم انتحاري استهدف مؤسسة تعليمية في «كابول»

أعلنت الشرطة الأفغانية، مقتل 19 شخصا وإصابة 27 آخرين، في هجوم انتحاري استهدف مؤسسة تعليمية في العاصمة «كابول»، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح المتحدث باسم شرطة العاصمة «كابول»، خالد زدران، إن الانفجار وقع داخل معهد، مضيفا لوكالة «رويترز» للأنباء، إن مسؤولي الأمن وصلوا إلى المنطقة للتحقيق.

وكانت وسائل إعلام، أشارت في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى أن الانفجار استهدف مركزاً تعليمياً في منطقة «داشت إي بارتشي» غرب العاصمة «كابول».

الانفجار وقع في المنطقة الأمنية رقم 13

من جانبه، أشار المتحدث باسم حركة «طالبان»، عبد النافع تاكور، إلى أن الانفجار وقع في المنطقة الأمنية رقم 13 بالعاصمة «كابول»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «طلوع»، الأفغانية.

التنظيمات الإرهابية استهدفت أقلية عرقثية بالمنطقة

من جانبها، قالت قناة «جيو نيوز» الباكستانية، إن العديد من الذين يعيشون في المنطقة الغربية من «كابول»، هم الهزارة، وهم أقلية عرقية، استهدفتها التنظيمات الإرهابية من بينها «داعش»، بدوره، أشار شاهد عيان، لوكالة «رويترز» للأنباء، إلى قيام شخص بتفجير مواد متفجرة في مركز تعليمي.