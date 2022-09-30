إصابة 5 أشخاص خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في البحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة بقرية الأعمص التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، قبل قليل، ونُقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بمشاجرة ووجود إصابات

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد استقبال مستشفى الدلنجات 5 أشخاص مصابين بجروح إثر وقوع مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بقرية الأعمص التابعة لذات المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية وتحرير محضرا بالواقعة.

أسماء المصابين في المشاجرة

بالانتقال إلى مكان المشاجرة، تبين إصابة كلا من «جمال.ع.ع»، 37 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالبطن، «محمد م.ح»، 42 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، «إدريس.ع.ع»، 35 سنة، مصاب بقطع جزئي بالوتر الباسط بالأصبع، «خالد.ع.ع»، 38 سنة، مصاب بجرح بالبطن من الناحية اليمنى، «عبد العزيز.ع.م»، 70 سنة، مصاب بكدمة بالقدم اليسرى، جميعهم مقيميون في مركز الدلنجات.

ونقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.