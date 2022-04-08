مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين في مشاجرة بقرية جنبواي في البحيرة

لقيت سيدة مصرعها فيما أصيبت شخصين آخرين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع مشاجرة في قرية جنبواي التابعة لمركز ايتاي البارود بمحافظة البحيرة اليوم، وجري حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

إخطار أمني

تلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة وشخصين آخرين مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع مشاجرة بقرية جنبواي التابعة لذات المركز وذلك لخلافات الجيرة، وتم حفظ الجثة وعمل الإسعافات الأولية للمصابين.

وبانتقال قوات الشرطة تبين وفاة نعمة عطية المسلمني، 60 سنة، وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي ايتاي البارود العام تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيبت كل من أحمد رمضان هبة الله، 32 سنة، مقيم قرية جنبواي مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف في البطن وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، ورمضان هبية الله عوض، 56 سنة، مصاب بكدمات متفرقة من الجسم وكسر في الساق اليمنى وجرح نافذ في الرأس، وجار عمل الفحوصات الطبية والإسعافات الأولية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث.